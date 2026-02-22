JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Gak Punya Duit, Pemkab Bekasi Minta Tolong Perbaiki Jalan KH Raden Ma’mun Nawawi ke Pemprov Jabar

Gak Punya Duit, Pemkab Bekasi Minta Tolong Perbaiki Jalan KH Raden Ma’mun Nawawi ke Pemprov Jabar

Minggu, 22 Februari 2026 – 14:00 WIB
Gak Punya Duit, Pemkab Bekasi Minta Tolong Perbaiki Jalan KH Raden Ma’mun Nawawi ke Pemprov Jabar - JPNN.com Jabar
Ilustrasi jalan rusak. Foto: Yogi Faisal/JPNN

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BEKASI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi menjalin koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait kerusakan Ruas Jalan KH Raden Ma’mun Nawawi atau sebelumnya dikenal sebagai Jalan Cikarang–Cibarusah.

Status jalan tersebut merupakan jalan provinsi sehingga kewenangan perbaikan berada di tingkat pemerintah provinsi.

Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menyatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan pemerintah provinsi guna mendorong percepatan perbaikan ruas jalan yang mengalami kerusakan di sejumlah titik.

Baca Juga:

“Saya telah berkoordinasi dengan Pemprov Jawa Barat untuk memperbaiki ruas jalan provinsi yang mengalami kerusakan di wilayah Kabupaten Bekasi,” ujar Asep.

Ia menyampaikan hal tersebut sebagai tanggapan atas keluhan sejumlah elemen masyarakat terkait kondisi Jalan KH Raden Ma’mun Nawawi yang dinilai mengganggu mobilitas dan aktivitas warga.

Menurut Asep, keterbatasan anggaran daerah menjadi salah satu alasan perlunya koordinasi lintas pemerintahan.

Baca Juga:

“Karena tidak mungkin semuanya kami perbaiki sendiri, sementara saat ini kami juga membutuhkan anggaran untuk kebutuhan lain. Jadi kami komunikasikan dengan Bappeda Provinsi,” katanya.

Ruas Jalan KH Raden Ma’mun Nawawi merupakan jalur alternatif penghubung Kabupaten Bekasi dengan Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bogor sepanjang kurang lebih 21 kilometer.

Pemkab Bekasi menjalin koordinasi dengan Pemprov Jabar soal kerusakan Jalan KH Raden Ma’mun Nawawi atau sebelumnya dikenal sebagai Jalan Cikarang–Cibarusah
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   jalan rusak pemkab bekasi kabupaten bekasi Jalan KH Raden Ma’mun Nawawi pemprov jabar Jalan Cikarang–Cibarusah apbd kabupaten bekasi plt bupati bekasi Asep Surya Atmaja perbaikan jalan rusak

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU