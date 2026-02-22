Gak Punya Duit, Pemkab Bekasi Minta Tolong Perbaiki Jalan KH Raden Ma’mun Nawawi ke Pemprov Jabar

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BEKASI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi menjalin koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait kerusakan Ruas Jalan KH Raden Ma’mun Nawawi atau sebelumnya dikenal sebagai Jalan Cikarang–Cibarusah.

Status jalan tersebut merupakan jalan provinsi sehingga kewenangan perbaikan berada di tingkat pemerintah provinsi.

Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menyatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan pemerintah provinsi guna mendorong percepatan perbaikan ruas jalan yang mengalami kerusakan di sejumlah titik.

“Saya telah berkoordinasi dengan Pemprov Jawa Barat untuk memperbaiki ruas jalan provinsi yang mengalami kerusakan di wilayah Kabupaten Bekasi,” ujar Asep.

Ia menyampaikan hal tersebut sebagai tanggapan atas keluhan sejumlah elemen masyarakat terkait kondisi Jalan KH Raden Ma’mun Nawawi yang dinilai mengganggu mobilitas dan aktivitas warga.

Menurut Asep, keterbatasan anggaran daerah menjadi salah satu alasan perlunya koordinasi lintas pemerintahan.

“Karena tidak mungkin semuanya kami perbaiki sendiri, sementara saat ini kami juga membutuhkan anggaran untuk kebutuhan lain. Jadi kami komunikasikan dengan Bappeda Provinsi,” katanya.

Ruas Jalan KH Raden Ma’mun Nawawi merupakan jalur alternatif penghubung Kabupaten Bekasi dengan Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bogor sepanjang kurang lebih 21 kilometer.