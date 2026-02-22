Terlibat Tawuran di Cipayung, 10 Remaja Dibina Lewat Pesantren Kilat Polres Metro Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Aparat kepolisian mengamankan 10 remaja yang diduga terlibat tawuran di wilayah Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat.

Para remaja tersebut selanjutnya menjalani pembinaan melalui program pesantren kilat yang diselenggarakan oleh Polres Metro Depok.

Kasi Humas Polres Metro Depok, AKP Made Budi, mengatakan bahwa sepuluh remaja itu diamankan pada Sabtu (21/2) sekitar pukul 01.30 WIB.

“Sepuluh remaja yang tawuran sudah kami masukkan ke dalam program pesantren kilat sejak kemarin,” ujar Made pada Minggu (22/2).

Menurut dia, program pesantren kilat tersebut merupakan inisiatif Polres Metro Depok sebagai bentuk pembinaan terhadap remaja yang terlibat aksi kekerasan jalanan.

Dalam kegiatan itu, para peserta mendapatkan pembinaan disiplin serta penguatan nilai-nilai keagamaan.

“Pembinaan pesantren kilat ini dilaksanakan di masjid Polres Metro Depok,” jelasnya.

Sebelumnya, Kapolres Metro Depok Kombes Pol Abdul Waras menyampaikan bahwa penanganan tawuran menjadi salah satu perhatian utama kepolisian, khususnya menjelang dan selama bulan Ramadan.