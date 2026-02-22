Harga Emas Hari Ini 22 Februari 2026: Logam Mulia 1 Gram Tembus Rp3 Juta, Cek Daftar Lengkapnya di Sini!

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan dari Galeri24 dan UBS tercatat mengalami variasi pada setiap denominasi, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.

Berdasarkan data terbaru, harga emas Galeri24 tersedia hingga pecahan 1 kilogram, sementara UBS tercatat hingga 500 gram.

Berikut rincian harga emas berdasarkan denominasi, seperti dilansari dari laman sahabat.pegadaian.co.id.

Daftar Harga Emas Galeri24

0,5 gram: Rp1.597.000

1 gram: Rp3.047.000

2 gram: Rp6.019.000

5 gram: Rp14.938.000