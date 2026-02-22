Prakiraan Cuaca Jabodetabek dan Jawa Barat Hari Ini, Minggu 22 Februari 2026

jabar.jpnn.com, BOGOR - Prakiraan cuaca wilayah Jawa Barat pada Minggu (22/2/2026) menunjukkan potensi hujan dengan intensitas beragam di sejumlah daerah sejak pagi hingga dini hari.

Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan hujan yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang, terutama pada siang hingga menjelang malam hari.

Pagi Hari: Cerah Berawan, Hujan Ringan–Sedang di Sejumlah Wilayah

Pada pukul 07.00–13.00 WIB, cuaca secara umum cerah berawan hingga berawan. Namun, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor.

Kemudian, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten dan Kota Bandung, Kabupaten Indramayu, serta Kabupaten Cirebon.

Siang–Sore: Potensi Hujan Sedang hingga Lebat

Memasuki pukul 13.00–19.00 WIB, potensi hujan meningkat. Hujan sedang hingga lebat diprakirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Sukabumi.

Sementara itu, hujan ringan hingga sedang berpotensi melanda Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang.