JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Forum Mahasiswa Indonesia Desak Transparansi Bea Cukai Bogor soal Dugaan Pelanggaran PT GAN

Forum Mahasiswa Indonesia Desak Transparansi Bea Cukai Bogor soal Dugaan Pelanggaran PT GAN

Jumat, 20 Februari 2026 – 18:30 WIB
Forum Mahasiswa Indonesia Desak Transparansi Bea Cukai Bogor soal Dugaan Pelanggaran PT GAN - JPNN.com Jabar
Forum Mahasiswa Indonesia saat mendatangi Kantor Bea Cukai Bogor. Foto: Source for JPNN.com

jabar.jpnn.com, BOGOR - Forum Mahasiswa Indonesia melontarkan kritik terhadap Bea Cukai Bogor terkait penanganan dugaan tindak pidana kepabeanan yang melibatkan PT Golden Agin Nusa (PT GAN).

Forum menilai terdapat indikasi aktor intelektual yang belum tersentuh proses hukum, sementara dua orang sopir diproses sebagai pihak yang bertanggung jawab.

Ketua Forum Mahasiswa Indonesia, Pian Andreo, menyatakan publik berhak mengetahui siapa pihak yang diduga memerintahkan dan memperoleh manfaat dari dugaan pelanggaran tersebut.

Baca Juga:

“Jika ini benar operasi tangkap tangan (OTT), maka struktur perkaranya terang. Tidak mungkin hanya berhenti pada sopir. Siapa yang memberi perintah? Siapa yang punya kewenangan?” ujar Pian.

Kronologi Penanganan Perkara

Forum Mahasiswa Indonesia memaparkan bahwa kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan pada 22 Mei 2025.

Baca Juga:

Audit investigasi disebut dimulai pada 27 Mei 2025, dilanjutkan dengan pemanggilan berita acara pemeriksaan (BAP) pada 30 Juli 2025.

Audit dinyatakan selesai pada Oktober 2025 dan hasilnya diserahkan pada November 2025. Perkara tersebut bahkan disebut telah berstatus P-21.

Forum Mahasiswa Indonesia meminta agar Bea Cukai Bogor bersikap profesional dan transparan dalam penanganan dugaan tindak pidana kepabeanan PT GAN
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   Bea Cukai Bogor Dugaan Tindak Pidana Kepabeanan OTT Bea Cukai kota bogor kabupaten bogor

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU