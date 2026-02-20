Satu Tahun Pimpin Jabar, Dedi Mulyadi Ungkap Masih Banyak Persoalan Belum Terselesaikan

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersyukur atas tingginya angka kepuasan publik selama setahun kepemimpinanya.

Namun, orang nomor satu di Jawa Barat itu mengaku masih banyak persoalan yang harus diselesaikan.

Menurutnya, pemerintahannya bersama Wakil Gubernur Erwan Setiawan belum memberi dampak besar bagi kehidupan masyarakat.

"Hari ini tepatnya 20 Februari 2026. Ini merupakan satu tahun kepemimpinan saya memimpin Provinsi Jawa Barat. Saya mengucapkan terima kasih pada seluruh warga Jawa Barat yang memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mencapai 95,5 persen berdasarkan survei," kata Dedi, Jumat (20/2/2026).

Dedi menuturkan, angka kepuasan publik baginya bukan sebuah tolak ukur keberhasilan pembangunan. Hal itu ia artikan sebagai rasa cinta masyarakat akan proses dan perjalanan yang sedang dijalani bersama.

"Dalam pandangan saya bukanlah angka keberhasilan pembangunan, tetapi angka kecintaan warga Jawa Barat terhadap perjalanan. Sehingga mereka menyatakan puas dan sangat puas," katanya.

Selama satu tahun terakhir, keterbatasan anggaran masih menjadi kendala utama dalam memperbaiki layanan publik. Karena itu, kepuasan warga belum sepenuhnya terlihat dalam pelayanan yang nyata dan merata.

"Tekanan fiskal merupakan kendala utama dalam mengoptimalisasi seluruh layanan, sehingga seluruh kepuasan itu belum terwujud dalam layanan yang nyata bagi seluruh warga," tambahnya.