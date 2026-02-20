JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Dinsos Kota Depok Pastikan Layanan Penanganan PPKS Tetap Siaga 24 Jam Selama Ramadan

Dinsos Kota Depok Pastikan Layanan Penanganan PPKS Tetap Siaga 24 Jam Selama Ramadan

Jumat, 20 Februari 2026 – 18:00 WIB
Dinsos Kota Depok Pastikan Layanan Penanganan PPKS Tetap Siaga 24 Jam Selama Ramadan - JPNN.com Jabar
Ilustrasi pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Dinkes Kota Depok. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dinas Sosial Kota Depok (Dinsos) memastikan layanan penanganan orang terlantar dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) tetap berjalan optimal selama bulan Ramadan 1447 Hijriah/2026 Masehi.

Kepala Dinsos Kota Depok, Utang Wardaya, mengatakan bahwa pihaknya bersiaga selama 1x24 jam untuk menangani laporan masyarakat terkait ketelantaran di wilayah Kota Depok.

“Sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP), kami bersiaga untuk menangani setiap laporan ketelantaran yang disampaikan masyarakat,” ujarnya.

Baca Juga:

Untuk memaksimalkan pelayanan, lanjut Utang, penanganan PPKS dibagi ke dalam tiga kelompok petugas dengan sistem pergantian setiap delapan jam.

Para petugas bersiaga di Rumah Perlindungan Sosial (RPS) guna memastikan respons cepat terhadap setiap aduan yang masuk.

Adapun layanan yang diberikan meliputi pendampingan, asesmen kondisi sosial, serta perawatan sementara di RPS.

Baca Juga:

Selain itu, Dinsos juga memfasilitasi pengantaran kembali kepada keluarga atau merujuk ke lembaga terkait sesuai dengan kebutuhan penerima layanan.

Utang menjelaskan, masyarakat yang menemukan orang terlantar atau PPKS dapat segera melapor melalui layanan pengaduan Dinsos Kota Depok di nomor 0812-8775-3740.

Selama bulan suci Ramadan, Dinas Sosial (Dinsos) Kota Depok memastikan layanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) tetap berjalan optimal
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   ramadan Rumah Perlindungan Sosial Depok kota depok bulan suci ramadan dinsos depok PPKS Depok

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU