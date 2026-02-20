Dinsos Kota Depok Pastikan Layanan Penanganan PPKS Tetap Siaga 24 Jam Selama Ramadan

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dinas Sosial Kota Depok (Dinsos) memastikan layanan penanganan orang terlantar dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) tetap berjalan optimal selama bulan Ramadan 1447 Hijriah/2026 Masehi.

Kepala Dinsos Kota Depok, Utang Wardaya, mengatakan bahwa pihaknya bersiaga selama 1x24 jam untuk menangani laporan masyarakat terkait ketelantaran di wilayah Kota Depok.

“Sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP), kami bersiaga untuk menangani setiap laporan ketelantaran yang disampaikan masyarakat,” ujarnya.

Untuk memaksimalkan pelayanan, lanjut Utang, penanganan PPKS dibagi ke dalam tiga kelompok petugas dengan sistem pergantian setiap delapan jam.

Para petugas bersiaga di Rumah Perlindungan Sosial (RPS) guna memastikan respons cepat terhadap setiap aduan yang masuk.

Adapun layanan yang diberikan meliputi pendampingan, asesmen kondisi sosial, serta perawatan sementara di RPS.

Selain itu, Dinsos juga memfasilitasi pengantaran kembali kepada keluarga atau merujuk ke lembaga terkait sesuai dengan kebutuhan penerima layanan.

Utang menjelaskan, masyarakat yang menemukan orang terlantar atau PPKS dapat segera melapor melalui layanan pengaduan Dinsos Kota Depok di nomor 0812-8775-3740.