Perpustakaan Umum Kota Depok Tetap Buka Selama Ramadan, Berikut Jadwal Operasionalnya

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok (Diskarpus) melakukan penyesuaian jam layanan Perpustakaan Umum Kota Depok selama bulan suci Ramadan.

Kendati terdapat perubahan jadwal operasional, layanan perpustakaan tetap dibuka untuk masyarakat.

Kepala Diskarpus Kota Depok, Siti Chaerijah Aurijah, mengatakan bahwa penyesuaian dilakukan mengikuti ketentuan jam kerja selama Ramadan.

Baca Juga: Polres Metro Depok Gelar Program Polisi Mengaji Selama Ramadan

“Selama bulan Ramadan, layanan Perpustakaan Umum Kota Depok dibuka pada hari Senin hingga Jumat pukul 07.00 sampai dengan 13.30 WIB,” ujarnya.

Sementara itu, pada hari Sabtu dan Minggu, layanan perpustakaan dibuka pukul 08.00 hingga 14.00 WIB.

Siti menjelaskan, penyesuaian jam layanan tersebut tidak mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Baca Juga: Pemerintah Pastikan CFD Depok Tetap Berjalan Selama Ramadan

Pihaknya tetap berkomitmen memberikan layanan optimal, baik untuk peminjaman dan pengembalian buku, layanan baca di tempat, maupun akses koleksi digital.

Menurutnya, Ramadan dapat menjadi momentum bagi masyarakat untuk meningkatkan kegiatan positif, termasuk membaca dan menambah wawasan.