Harga Emas Hari Ini 20 Februari 2026: Logam Mulia 1 Gram Rp2.944.000, Cek Daftar Lengkapnya di Sini!

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Jumat, 20 Februari 2026, tercatat mengalami pergerakan pada sejumlah pecahan.

Dilansir dari laman logammulia.com, emas batangan 1 gram dibanderol Rp2.944.000 (harga dasar), atau Rp2.951.360 setelah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) 0,25 persen.

Selain emas batangan reguler, tersedia pula varian khusus seperti Gift Series, edisi Selamat Idul Fitri, Imlek, dan Batik Seri III.

Sementara itu, harga perak murni dan perak heritage juga tercantum dengan harga yang telah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 persen. Berikut perincian harga lengkapnya:

Harga Emas Batangan

0,5 gram:

Harga dasar: Rp1.522.000

Harga + PPh 0,25%: Rp1.525.805