Prakiraan Cuaca Jawa Barat 20 Februari 2026: Potensi Hujan Lebat Disertai Petir dan Angin Kencang!

jabar.jpnn.com, BOGOR - Prakiraan cuaca wilayah Jawa Barat pada Jumat, 20 Februari 2026, menunjukkan potensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sejumlah daerah.

Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang, terutama pada menjelang siang hingga malam hari.

Pada pagi hari pukul 07.00–13.00 WIB, kondisi cuaca diprakirakan berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di sejumlah wilayah, antara lain Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi.

Kemudian, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sumedang.

Selanjutnya, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten dan Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Kuningan, Kabupaten dan Kota Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Pangandaran, serta Kabupaten Ciamis.

Memasuki siang hingga sore hari pukul 13.00–19.00 WIB, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kota Tasikmalaya.

Kemudian, Kabupaten dan Kota Cirebon, Kota Banjar, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan, serta Kabupaten Sumedang.

Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Pangandaran.