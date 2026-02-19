Karina Soerbakti Serap Aspirasi Warga Ciwaringin, Dorong Perda Ekonomi Kreatif di Kota Bogor

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor (DPRD) Bogor, Karina Soerbakti, kembali bersilaturahmi dan menyerap aspirasi warga di Kelurahan Ciwaringin.

Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendengarkan langsung berbagai keluhan dan masukan dari masyarakat.

Karina mengatakan, pertemuan tatap muka dengan warga merupakan kesempatan penting untuk memahami persoalan yang dihadapi masyarakat.

Dia menilai, mendengarkan aspirasi warga menjadi bagian dari tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat.

“Dengan adanya pertemuan langsung seperti ini, saya berusaha membantu dan mengatasi apa yang dikeluhkan warga,” ujar Karina.

Dalam pertemuan yang berlangsung di kantor kelurahan tersebut, warga menyambut kehadiran Karina secara hangat.

Dia menyatakan kegiatan menyapa warga telah menjadi agenda rutin guna mempererat kedekatan sekaligus menyerap aspirasi secara langsung.

Sebagai anggota Panitia Khusus Ekonomi Kreatif di DPRD Kota Bogor, Karina menilai sektor ekonomi kreatif memiliki potensi besar dalam meningkatkan pendapatan daerah.