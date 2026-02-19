JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Karina Soerbakti Serap Aspirasi Warga Ciwaringin, Dorong Perda Ekonomi Kreatif di Kota Bogor

Karina Soerbakti Serap Aspirasi Warga Ciwaringin, Dorong Perda Ekonomi Kreatif di Kota Bogor

Kamis, 19 Februari 2026 – 18:00 WIB
Karina Soerbakti Serap Aspirasi Warga Ciwaringin, Dorong Perda Ekonomi Kreatif di Kota Bogor - JPNN.com Jabar
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor (DPRD) Bogor, Karina Soerbakti saat bersilaturahmi dan menyerap aspirasi warga di Kelurahan Ciwaringin. Foto: Source for JPNN

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor (DPRD) Bogor, Karina Soerbakti, kembali bersilaturahmi dan menyerap aspirasi warga di Kelurahan Ciwaringin.

Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendengarkan langsung berbagai keluhan dan masukan dari masyarakat.

Karina mengatakan, pertemuan tatap muka dengan warga merupakan kesempatan penting untuk memahami persoalan yang dihadapi masyarakat.

Baca Juga:

Dia menilai, mendengarkan aspirasi warga menjadi bagian dari tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat.

“Dengan adanya pertemuan langsung seperti ini, saya berusaha membantu dan mengatasi apa yang dikeluhkan warga,” ujar Karina.

Dalam pertemuan yang berlangsung di kantor kelurahan tersebut, warga menyambut kehadiran Karina secara hangat.

Baca Juga:

Dia menyatakan kegiatan menyapa warga telah menjadi agenda rutin guna mempererat kedekatan sekaligus menyerap aspirasi secara langsung.

Sebagai anggota Panitia Khusus Ekonomi Kreatif di DPRD Kota Bogor, Karina menilai sektor ekonomi kreatif memiliki potensi besar dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor (DPRD) Bogor, Karina Soerbakti, kembali bersilaturahmi dan menyerap aspirasi warga di Kelurahan Ciwaringin
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   ekonomi kreatif Kota Bogor dprd kota bogor Perda ekonomi kreatif Karina Soerbakti kota bogor ekonomi kreatif

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU