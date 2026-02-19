UPNVJ dan Kemhan Perkuat Sinergi Pengembangan Bela Negara Nirmiliter di Perguruan Tinggi

jabar.jpnn.com, DEPOK - Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ), Anter Venus, melakukan kunjungan dan diskusi strategis dengan Kepala Badan Cadangan Nasional (Kabacadnas) Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Letnan Jenderal TNI Gabriel Lema, guna memperkuat koordinasi pengembangan bela negara nirmiliter di lingkungan perguruan tinggi.

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari agenda transformasi UPNVJ untuk memperkokoh perannya sebagai Kampus Bela Negara, tidak hanya bagi sivitas akademika, tetapi juga memberikan dampak yang lebih luas kepada masyarakat.

Sebelumnya, UPNVJ telah meluncurkan Indeks Implementasi Bela Negara (IIBN) pada akhir Desember 2025.

Instrumen tersebut digunakan untuk memetakan semangat dan pelaksanaan nilai-nilai bela negara di lingkungan kampus.

Dalam pertemuan itu, Anter Venus menegaskan bahwa identitas UPNVJ sebagai Kampus Bela Negara menuntut penguatan konsep, konsistensi kebijakan, serta jejaring kelembagaan yang selaras dengan arah kebijakan nasional.

Menurutnya, koordinasi dengan Kabacadnas penting untuk menyamakan persepsi, merumuskan kerja sama, serta memetakan kebutuhan kebijakan yang relevan dengan tantangan bela negara saat ini dan masa mendatang.

Kabacadnas merupakan unit di bawah Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan sumber daya cadangan serta penguatan ekosistem kebijakan yang berkaitan dengan ketahanan nasional.

Dalam berbagai agenda kementerian, Kabacadnas menjalankan mandat representatif dan koordinatif pada isu-isu penguatan ketahanan, termasuk membangun jejaring pemangku kepentingan.