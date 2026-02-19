Irjen Pol Rudi Setiawan Ingatan Warga Jabar Jaga Ketertiban Saat Ramadan

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan menegaskan larangan sejumlah aktivitas yang kerap muncul saat Ramadan, seperti perang sarung, balap liar, hingga sahur on the road.

Rudi meminta masyarakat untuk menjaga ketertiban selama bulan suci Ramadan 1447 Hijriah.

Menurutnya, Ramadan agar dijadikan sebagai momentum untuk berbuat kebaikan, bukan sebaliknya.

"Ini bulan kita beramal, bulan kita jaga ketertiban. Semuanya kita sama-sama lakukan hal-hal baik di bulan Ramadan, jangan mengganggu orang lain," kata Rudi di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Kamis (19/2/2026).

Rudi menilai, kegiatan seperti perang sarung dan balap liar berpotensi membahayakan keselamatan serta mengganggu kenyamanan masyarakat. Begitu juga dengan sahur on the road yang kerap menimbulkan kerumunan dan gesekan.

Perwira Tinggi Polri itu menekankan pentingnya saling menghormati dan menjaga suasana tetap kondusif. Masyarakat diajak untuk memperbanyak kegiatan positif serta mempererat solidaritas sosial selama Ramadan.

"Kita harus saling tolong-menolong. Salam semuanya, selamat berpuasa," tegasnya. (mcr27/jpnn)