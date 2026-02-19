Polres Metro Depok Gelar Program Polisi Mengaji Selama Ramadan

jabar.jpnn.com, DEPOK - Polres Metro Depok menggelar kegiatan bertajuk Polisi Mengaji selama bulan suci Ramadan 1447 Hijriah.

Program tersebut ditujukan bagi anggota yang masih memerlukan bimbingan dalam membaca huruf hijaiyah dan Al-Qur’an.

Kepala Polres Metro Depok, Abdul Waras, mengatakan kegiatan tersebut diikuti oleh anggota yang masih belum lancar membaca Al-Qur’an.

“Kegiatan Polisi Mengaji ini diikuti oleh teman-teman anggota kami yang masih buta huruf hijaiyah atau belum bisa membaca Al-Qur’an. Kami ajarkan mulai dari huruf hijaiyah hingga ilmu tajwid,” ujar Abdul Waras, Kamis (19/2).

Dalam pelaksanaannya, kepolisian menggandeng unsur mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus sebagai pengajar.

Sejumlah organisasi kemahasiswaan yang terlibat antara lain Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM).

“Hari ini kami bersama adik-adik mahasiswa Cipayung Plus, ada teman-teman dari HMI, PMII, dan IMM untuk ikut mengajari anggota kami yang masih belum bisa membaca Al-Qur’an,” katanya.

Menurut Abdul Waras, sebanyak 76 anggota mengikuti kegiatan Polisi Mengaji pada hari pertama pelaksanaan.