Pemerintah Pastikan CFD Depok Tetap Berjalan Selama Ramadan

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok memastikan kegiatan Car Free Day (CFD) yang berada di Jalan Margonda Raya-Arief Rahman Hakim (ARH) tetap dilaksanakan selama bulan suci Ramadan 1447 Hijriah (H).

Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah mengatakan, bahwa ini sebagai bentuk komitmen pemerintah menjaga keseimbangan antara aktivitas ibadah dan perputaran ekonomi masyarakat.

Menurutnya, pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk membatasi masyarakat yang mencari nafkah, termasuk para pelaku UMKM dan pedagang yang biasa berjualan saat CFD.

“CFD tetap berjalan selama ramadan. Pemerintah tidak boleh membatasi orang yang berjualan. Justru kami ingin ekonomi masyarakat tetap bergerak,” ucapnya.

Meski demikian, Pemkot Depok memberikan imbauan secara lisan kepada para pedagang agar menyesuaikan jenis dagangan dengan suasana ramadan.

Para pelaku usaha dianjurkan menjual produk makanan atau minuman yang siap bungkus untuk persiapan berbuka puasa.

Dirinya menuturkan, imbauan tersebut masih bersifat persuasif dan belum dalam bentuk aturan tertulis.

Pemerintah mengedepankan pendekatan humanis, serta dialog dengan para pedagang agar kegiatan tetap tertib dan selaras dengan nuansa bulan suci.