Harga Emas dan Perak Hari Ini 19 Februari 2026: Logam Mulia 1 Gram Rp2.916.000, Simak Daftar Lengkapnya
jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Rabu, 19 Februari 2026, tercatat mencapai Rp2.923.290 per gram setelah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) 0,25 persen.
Selain emas batangan reguler, tersedia pula varian Gift Series, edisi khusus Selamat Idulfitri, Imlek, serta Batik Seri III.
Di sisi lain, harga perak murni dan perak heritage juga diumumkan dengan perhitungan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 11 persen.
Berikut daftar lengkap harga emas dan perak hari ini pada Rabu, 19 Februari 2026, seperti dilansir dari laman logammulia.com.
Emas Batangan
0,5 gram:
Harga dasar Rp1.508.000
Harga + PPh 0,25% Rp1.511.770
1 gram:
Harga dasar Rp2.916.000
Harga + PPh 0,25% Rp2.923.290
2 gram:
Harga dasar Rp5.772.000
Harga + PPh 0,25% Rp5.786.430
Berikut ini daftar lengkap harga terbaru logam mulia, logam perak hingga beragam produk emas dan perak batangan lainnya, lengkap! Harap Disimak ya!
