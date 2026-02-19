Prakiraan Cuaca Jawa Barat 19 Februari 2026: Hujan Lebat Berpotensi Terjadi Siang hingga Malam

jabar.jpnn.com, BOGOR - Prakiraan cuaca wilayah Jawa Barat pada Rabu, 19 Februari 2026, menunjukkan potensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sejumlah daerah, terutama pada siang hingga malam hari.

Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan hujan yang disertai kilat/petir dan angin kencang.

Pada pagi hari pukul 07.00–13.00 WIB, kondisi cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan.

Namun, terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di sejumlah wilayah, antara lain Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten dan Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten dan Kota Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Garut, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, serta Kota Banjar.

Memasuki siang hingga sore hari pukul 13.00–19.00 WIB, potensi hujan sedang hingga lebat diprakirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kota Banjar, Kabupaten Indramayu, dan Kota Bekasi.

Sementara itu, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang juga berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kota Depok, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kota Sukabumi, Kabupaten dan Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Sumedang.

Pada malam hari pukul 19.00–01.00 WIB, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kendati demikian, hujan ringan hingga sedang masih berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kabupaten Karawang, serta Kabupaten Sukabumi.

Adapun pada dini hari pukul 01.00–07.00 WIB, kondisi cuaca diprakirakan berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Sukabumi.