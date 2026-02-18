Eiger Adventure Land Dorong Perjalanan Karier Bermakna di IPB Career Days 2026

jabar.jpnn.com, BOGOR - Eiger Adventure Land berpartisipasi dalam IPB Career Days 2026 yang diselenggarakan oleh Himpunan Alumni Sekolah Vokasi (HA SV) melalui Alumni Career Center (ACC) pada 4-5 Februari 2026 di Graha Widya Wisuda (GWW) IPB University.

Melalui partisipasi ini, Eiger Adventure Land membuka ruang interaksi bagi mahasiswa, alumni, dan talenta muda untuk menjajaki peluang karier bermakna di industri ekowisata, dengan menyediakan lebih dari 150 posisi dalam periode rekrutmen.

Partisipasi ini, mendapat antusiasme tinggi. Selama dua hari pelaksanaan, booth EIGER Adventure Land dikunjungi hampir 1.000 orang.

Dari rangkaian interaksi tersebut, perusahaan menerima lebih dari 300 lamaran secara langsung, berkontribusi terhadap total sekitar 6.000 pelamar yang masuk melalui portal online selama periode rekrutmen berlangsung.

Melalui sesi job dating, sharing session, aktivitas interaktif, serta instalasi wishing tree, peserta diajak mengenal lebih dekat visi dan misi perusahaan dalam menghadirkan pengalaman petualangan bermakna sekaligus menciptakan dampak berkelanjutan melalui aktivitas berbasis alam.

Bagi Eiger Adventure Land, pengembangan talenta tidak hanya berfokus pada kompetensi profesional, tetapi juga pada karakter, integritas, serta keselarasan nilai sebagai fondasi budaya organisasi yang kuat dan bertanggung jawab.

“Membangun organisasi tidak hanya tentang kemampuan, tetapi juga karakter. Setiap individu yang bergabung bersama Eiger Adventure Land merepresentasikan nilai yang kami junjung dan berkontribusi dalam menghadirkan pengalaman bermakna bagi masyarakat serta lingkungan,” ucap Direktur Utama EIGER Adventure Land, Imanuel Wirajaya dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Rabu (18/2/2026).

Pada kesempatan yang sama, Dekan SV IPB University, Dr. Aceng Hidayat menyoroti, bahwa salah satu tantangan pendidikan vokasi saat ini adalah masih adanya kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia kerja.