JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Dicoding - Kemenko PMK Luncurkan Bijak Cerdas, Platform Belajar AI Gratis

Dicoding - Kemenko PMK Luncurkan Bijak Cerdas, Platform Belajar AI Gratis

Rabu, 18 Februari 2026 – 16:30 WIB
Dicoding - Kemenko PMK Luncurkan Bijak Cerdas, Platform Belajar AI Gratis - JPNN.com Jabar
Menko PMK Pratikno bersama CEO Dicoding Narenda Wicaksono. Foto: sources for JPNN

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Dicoding bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) resmi meluncurkan platform belajar daring bijakcerdas.dicoding.com.

Platform ini dihadirkan untuk mendorong masyarakat Indonesia lebih bijak dan cerdas dalam berdigital serta memanfaatkan kecerdasan artifisial (AI).

Peluncuran tersebut menjadi respons atas meningkatnya adopsi AI di Tanah Air.

Baca Juga:

Berdasarkan Survei APJII 2025, Gen Z dan Milenial tercatat sebagai pengguna AI terbesar dengan porsi mencapai 66 persen. Kondisi ini membuat urgensi penggunaan AI yang etis dan bertanggung jawab kian penting.

Sebagai perusahaan yang telah 11 tahun bergerak di bidang edukasi teknologi, Dicoding mendapat kepercayaan dari Kemenko PMK untuk mengembangkan platform Bijak Cerdas.

Melalui platform ini, masyarakat—khususnya anak, guru, dan orang tua—diharapkan memperoleh pemahaman komprehensif terkait pemanfaatan AI secara bijak sekaligus dapat memeriksa kesehatan digital mereka.

Baca Juga:

Situs microlearning bijakcerdas.dicoding.com dikemas dalam format massive open online course (MOOC) yang dapat diakses luas dan gratis.

Peluncuran platform ini bertepatan dengan peringatan Hari Keamanan Berinternet, 10 Februari 2026.

Dicoding dan Kemenko PMK rilis platform gratis Bijak Cerdas untuk dorong literasi digital dan AI yang etis di Indonesia.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   bijak cerdas dicoding platform bijak cerdas kemenko pmk dicoding kemenko pmk literasi digital ai platform belajar AI gratis

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU