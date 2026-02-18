Aloysius Fest 2026 Ditutup Meriah dengan Family Fun Walk dan Perayaan Kebersamaan

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Aloysius Fest 2026 mencapai puncaknya pada hari ketiga dengan suasana penuh semangat dan kebersamaan. Ribuan siswa, orang tua, guru, dan masyarakat memadati area Sekolah Santo Aloysius sejak pagi hari untuk mengikuti rangkaian kegiatan komunitas yang menjadi penutup festival.

Family Fun Walk menjadi pembuka utama hari terakhir. Dengan rute di kawasan Batununggal, kegiatan ini menghadirkan antusiasme tinggi dari peserta lintas usia. Lebih dari sekadar kegiatan olahraga, Family Fun Walk menjadi simbol bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara sekolah dan keluarga. Kebersamaan dalam langkah pagi tersebut mencerminkan komitmen kolektif membangun generasi yang sehat, berkarakter, dan peduli lingkungan.

Selain Fun Walk, hari ketiga juga diramaikan oleh Aloysius Soccer Festival yang mempertemukan siswa dalam semangat sportivitas dan solidaritas. Sorak-sorai di lapangan menjadi gambaran nyata bahwa pendidikan juga membentuk karakter melalui kerja sama, disiplin, dan fair play.

Pentas seni di panggung utama turut menampilkan kreativitas siswa lintas jenjang. Berbagai pertunjukan menjadi ruang ekspresi yang mempererat hubungan antarunit sekolah serta menghadirkan suasana perayaan yang hangat dan inklusif. Lomba-lomba yang telah berlangsung sejak hari sebelumnya juga diumumkan pada puncak acara, menambah semarak suasana.

Sepanjang hari, Aloysius Green Gallery tetap menjadi pusat perhatian pengunjung. Selain menampilkan gerakan Organic NANO Enzyme sebagai praktik pengelolaan lingkungan berbasis edukasi, galeri ini memamerkan karya daur ulang siswa dari jenjang TK hingga SMA. Instalasi kreatif dan produk berbahan material bekas menunjukkan bahwa kesadaran ekologis dapat ditumbuhkan melalui proses belajar yang konsisten dan kolaboratif.

Organic NANO Enzyme yang diproduksi dan dipresentasikan bukan sekadar inovasi ramah lingkungan, tetapi bagian dari budaya sekolah yang terintegrasi dalam pembelajaran dan pembiasaan sehari-hari. Melalui pendekatan ilmiah dan partisipatif, keberlanjutan menjadi praktik nyata, bukan sekadar tema festival.

“Aloysius Fest adalah bukti bahwa pendidikan masa depan tidak hanya dipikirkan, tetapi diwujudkan—melalui kolaborasi sekolah, keluarga, dan masyarakat—sebagai gerakan yang berkelanjutan dan penuh makna bagi generasi dan bumi yang kita wariskan,” ucap Ketua Yayasan Mardiwijana Bandung Sherly Iliana dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Rabu (18/2/2026).

Penutupan Aloysius Fest 2026 menjadi refleksi dari rangkaian tiga hari yang menghadirkan visi kepemimpinan, karya inovatif siswa, serta gerakan komunitas yang inklusif.