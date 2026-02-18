Harga Emas Hari Ini, Rabu 18 Februari2026: Logam Mulia 1Kg Tembus Rp2,8 Miliar

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan dari sejumlah produsen tercatat berada pada level tinggi. Berdasarkan data terbaru, emas produksi Galeri24 dan UBS menunjukkan variasi harga di berbagai denominasi, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.

Untuk denominasi terbesar, emas Galeri24 ukuran 1.000 gram atau 1 kilogram dipasarkan seharga Rp2.815.707.000.

Sementara itu, UBS tidak mencantumkan harga untuk ukuran tersebut.

Berikut rincian harga emas berdasarkan denominasi, seperti dilansir dari laman sahabat.pegadaian.co.id

Harga Emas Galeri24

0,5 gram: Rp1.524.000

1 gram: Rp2.905.000

2 gram: Rp5.740.000