Revitalisasi Jembatan Otista Disorot, BBS Minta BPK Audit Anggaran dan Standar Keselamatan Akses Warga

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Revitalisasi Jembatan Otto Iskandardinata (Otista) yang diresmikan pada 19 Desember 2023 oleh Presiden saat itu, Joko Widodo, kembali menjadi sorotan publik.

Secara fisik, jembatan tersebut kini melebar dari semula 5,5 meter menjadi sekitar 10,7 meter dengan empat lajur.

Proyek ini diklaim meningkatkan kapasitas jalan dan mengurai kemacetan di kawasan tersebut.

Namun, Ketua Komunitas BBS (Bogoh Bumi Sunda), Supendy, menilai terdapat persoalan tata kelola yang secara hukum layak diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK).

Sorotan Perbedaan Angka Anggaran

Supendy menyoroti ketidakkonsistenan angka anggaran yang beredar di ruang publik.

Ia menyebut terdapat tiga angka berbeda, yakni Rp50 miliar yang disebut saat peresmian, Rp52 miliar sebagai nilai kontrak konstruksi, serta Rp101 miliar berdasarkan penjelasan pemerintah daerah yang terdiri atas Rp52 miliar untuk pembebasan lahan dan Rp49 miliar untuk konstruksi.

Secara matematis, lanjutnya, angka-angka tersebut dapat konsisten apabila merujuk pada komponen berbeda.