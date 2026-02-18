JPNN.com

Pemkot Depok Terapkan WFH Setiap Senin bagi ASN, Efisiensi Anggaran Tanpa Ganggu Layanan Publik

Rabu, 18 Februari 2026 – 09:00 WIB
Ilustrasi kebijakan work from home (WFH) untuk para pegawai pemerintah. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota Depok resmi menerbitkan Surat Edaran Nomor 800/80/BKPSDM/2026 tentang Penyesuaian Mekanisme Kerja Pegawai dalam Rangka Efisiensi Anggaran di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok.

Kebijakan tersebut mengatur penerapan sistem kerja hybrid atau kombinasi Work From Office (WFO) dan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Depok.

Surat edaran yang ditetapkan di Depok pada 17 Februari 2026 itu ditandatangani secara elektronik oleh Wali Kota Depok, Supian Suri.

Kebijakan ini bertujuan mendukung efisiensi dan optimalisasi belanja operasional perkantoran tanpa mengurangi produktivitas kerja maupun kualitas pelayanan publik.

WFH Berlaku Setiap Senin

Dalam surat edaran tersebut, pelaksanaan WFH ditetapkan setiap hari Senin bagi seluruh pegawai di lingkungan Pemkot Depok.

Namun, kebijakan ini tidak berlaku bagi perangkat daerah atau unit kerja yang menyelenggarakan pelayanan publik esensial dan berhadapan langsung dengan masyarakat.

Unit layanan yang tidak menerapkan WFH meliputi sektor pendidikan seperti UPTD PAUD, SD, SMP, dan SKB; sektor kesehatan seperti RSUD, puskesmas, PSC 119, laboratorium kesehatan daerah, dan farmasi; serta layanan pajak daerah.

Wali Kota Depok, Supian Suri keluarkan SE terkait skema hybrid working bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN)
