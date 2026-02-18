JPNN.com

Prakiraan Cuaca Jabar dan Jabodetabek 18–19 Februari 2026: Waspada Hujan Lebat, Kilat dan Angin Kencang!

Rabu, 18 Februari 2026 – 08:00 WIB
Ilustrasi hujan disertai angin kencang. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Barat dan Jabodetabek pada Rabu, 18 Februari 2026.

Sejumlah daerah diprakirakan berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang.

Prakiraan Cuaca Jawa Barat

Pada pagi hari (07.00–13.00 WIB), cuaca di Jawa Barat secara umum cerah berawan hingga berawan.

Namun, terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di sejumlah wilayah, antara lain Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Indramayu, Sukabumi, Cianjur, Kabupaten dan Kota Bandung, Bandung Barat, Cimahi, Majalengka, Kuningan, Sumedang, serta Kabupaten dan Kota Cirebon.

Memasuki siang hingga sore hari (13.00–19.00 WIB), potensi hujan meningkat menjadi sedang hingga lebat di sebagian wilayah Kabupaten Sukabumi, Cianjur, Garut, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Ciamis, Kota Banjar, serta Pangandaran.

Sementara itu, hujan ringan hingga sedang juga berpeluang terjadi di sebagian wilayah Depok, Bogor, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Kota Sukabumi, Bandung Raya, Majalengka, Kuningan, Sumedang, Indramayu, serta Cirebon.

Pada malam hari (19.00–01.00 WIB), cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan, dengan potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Bekasi, Depok, Bogor, Karawang, Purwakarta, dan Subang.

Berikut ini prakiraan cuaca sejumlah wilayah di Jabodetabek dan Jawa Barat berdasarkan penjelasan resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
