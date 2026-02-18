Gempa 4,8 Magnitudo Guncang Pangandaran, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami

jabar.jpnn.com, PANGANDARAN - Gempa bumi tektonik berkekuatan 4,8 magnitudo mengguncang wilayah Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, dan sekitarnya pada Rabu (18/2/2026) pukul 01.00.53 WIB.

Informasi tersebut disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui keterangan resminya.

Kepala Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah II (BBMKG Wilayah II) Tangerang, Dr. Hartanto, ST, MM, menjelaskan bahwa hasil analisis terbaru menunjukkan gempa memiliki magnitudo M 4,8.

Baca Juga: 2 Atlet Terjun Payung Asal Bandung Tewas di Pangandaran

Episenter gempa terletak pada koordinat 8,53 Lintang Selatan dan 108,13 Bujur Timur, tepatnya di laut pada jarak sekitar 100 kilometer barat Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, dengan kedalaman 39 kilometer.

“Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenter, gempa yang terjadi merupakan gempa dangkal akibat aktivitas subduksi lempeng,” ujar Hartanto dalam keterangan resminya.

Berdasarkan estimasi peta guncangan (Shakemap) BMKG dan laporan masyarakat, gempa dirasakan di sejumlah daerah di Jawa Barat.

Di Pangandaran dan Tasikmalaya, guncangan tercatat pada Skala Intensitas III MMI, yakni getaran dirasakan nyata di dalam rumah dan terasa seperti ada truk berlalu.

Sementara itu, di Garut, intensitas gempa berkisar antara II hingga III MMI. Getaran dirasakan oleh beberapa orang dan benda-benda ringan yang digantung tampak bergoyang, serta dalam beberapa laporan terasa cukup nyata di dalam rumah.