JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini DPP HA-IPB Gelar Tarhib dan Kick Off Festival Ramadan Bersama Alumni dan Tokoh Nasional

DPP HA-IPB Gelar Tarhib dan Kick Off Festival Ramadan Bersama Alumni dan Tokoh Nasional

Selasa, 17 Februari 2026 – 22:30 WIB
DPP HA-IPB Gelar Tarhib dan Kick Off Festival Ramadan Bersama Alumni dan Tokoh Nasional - JPNN.com Jabar
Potret Tarhib Ramadan 1447 Hijriah sekaligus penanda dimulainya rangkaian Festival Ramadan yang digelar Dewan Pengurus Pusat Himpunan Alumni IPB (DPP HA-IPB). Foto: Yogi Faisal/JPNN

jabar.jpnn.com, BOGOR - Dewan Pengurus Pusat Himpunan Alumni IPB (DPP HA-IPB) menggelar kegiatan Tarhib Ramadan 1447 Hijriah sebagai penanda dimulainya rangkaian Festival Ramadan bertema “Bersama Alumni, Menanam Kebaikan, Menuai Keberkahan”.

Kegiatan tersebut berlangsung di IPB International Convention Center (IICC), Selasa (17/2/2026) dan diikuti secara luring maupun daring oleh jajaran pengurus pusat, alumni lintas angkatan, serta sejumlah tokoh.

Hadir dalam acara tersebut Rektor IPB University, Dr. Alim Setiawan Slamet, serta Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim.

Baca Juga:

Kick off Festival Ramadan 1447 H ditandai dengan pemukulan bedug secara simbolis oleh Ketua Umum DPP HA-IPB Fauzi Amro, Sekretaris Jenderal DPP HA-IPB Dr. Anggawira, Prof. KH. Yahya Zainul Ma’arif yang dikenal sebagai Buya Yahya, Dedie A. Rachim, serta Rektor IPB University.

Momentum tersebut menjadi simbol dimulainya rangkaian kegiatan sosial, spiritual, dan kolaboratif yang akan melibatkan alumni serta masyarakat luas selama bulan suci Ramadan.

Dalam tausiyahnya, Buya Yahya menekankan pentingnya alumni mengembangkan kapasitas keilmuan untuk kemaslahatan umat.

Baca Juga:

“Alumni IPB memiliki kapasitas dan kompetensi. Kembangkan karier dan keilmuan bukan hanya untuk keberhasilan dunia, tetapi juga kebermanfaatan akhirat,” pesannya.

Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim menyampaikan bahwa kegiatan tarhib merupakan langkah positif dalam mempersiapkan diri menyambut bulan penuh rahmat.

DPP HA-IPB menggelar Tarhib Ramadan 1447 H di IICC bersamaan dengan Kick Off Festival Ramadan bersama alumni dan tokoh nasional
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   DPP HA-IPB ipb university tarhib ramadan Buya Yahya dedie a rachim rektor ipb Alim Setiawan Slamet Festival Ramadan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU