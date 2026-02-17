DPP HA-IPB Gelar Tarhib dan Kick Off Festival Ramadan Bersama Alumni dan Tokoh Nasional

jabar.jpnn.com, BOGOR - Dewan Pengurus Pusat Himpunan Alumni IPB (DPP HA-IPB) menggelar kegiatan Tarhib Ramadan 1447 Hijriah sebagai penanda dimulainya rangkaian Festival Ramadan bertema “Bersama Alumni, Menanam Kebaikan, Menuai Keberkahan”.

Kegiatan tersebut berlangsung di IPB International Convention Center (IICC), Selasa (17/2/2026) dan diikuti secara luring maupun daring oleh jajaran pengurus pusat, alumni lintas angkatan, serta sejumlah tokoh.

Hadir dalam acara tersebut Rektor IPB University, Dr. Alim Setiawan Slamet, serta Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim.

Baca Juga: Pemkot Bogor Dorong Agar Golok Diakui Sebagai Warisan Budaya UNESCO

Kick off Festival Ramadan 1447 H ditandai dengan pemukulan bedug secara simbolis oleh Ketua Umum DPP HA-IPB Fauzi Amro, Sekretaris Jenderal DPP HA-IPB Dr. Anggawira, Prof. KH. Yahya Zainul Ma’arif yang dikenal sebagai Buya Yahya, Dedie A. Rachim, serta Rektor IPB University.

Momentum tersebut menjadi simbol dimulainya rangkaian kegiatan sosial, spiritual, dan kolaboratif yang akan melibatkan alumni serta masyarakat luas selama bulan suci Ramadan.

Dalam tausiyahnya, Buya Yahya menekankan pentingnya alumni mengembangkan kapasitas keilmuan untuk kemaslahatan umat.

“Alumni IPB memiliki kapasitas dan kompetensi. Kembangkan karier dan keilmuan bukan hanya untuk keberhasilan dunia, tetapi juga kebermanfaatan akhirat,” pesannya.

Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim menyampaikan bahwa kegiatan tarhib merupakan langkah positif dalam mempersiapkan diri menyambut bulan penuh rahmat.