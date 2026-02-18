Swiss-Belcourt Bogor Luncurkan Jelajah Rasa Ramadan, Iftar All You Can Eat Mulai Rp199 Ribu

jabar.jpnn.com, BOGOR - Menyambut bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, Swiss-Belcourt Bogor memperkenalkan program berbuka puasa bertajuk “Jelajah Rasa Ramadan” melalui konsep All You Can Eat Iftar Buffet.

Sebagai bagian dari peluncuran program tersebut, manajemen hotel menggelar acara Ramadhan Iftar Showcase pada Jumat, 13 Februari 2026.

Acara tersebut menjadi ajang untuk memperkenalkan secara langsung konsep dan ragam menu yang akan disajikan selama Ramadan.

Para tamu undangan berkesempatan menikmati presentasi menu unggulan, pengalaman berbuka puasa, serta rangkaian kegiatan seperti food presentation, hiburan, dan pembagian doorprize dalam suasana hangat dan elegan.

Head Chef Incharge Swiss-Belcourt Bogor, Eko Budi Santoso, mengatakan tema “Jelajah Rasa Ramadan” dihadirkan untuk memberikan variasi kuliner yang dapat dinikmati berbagai kalangan.

“Melalui tema Jelajah Rasa Ramadan, kami menghadirkan pilihan menu yang beragam, mulai dari hidangan khas Nusantara yang autentik, sajian Timur Tengah yang identik dengan suasana Ramadan hingga menu favorit internasional. Seluruh hidangan kami siapkan menggunakan bahan berkualitas dan diolah dengan cita rasa yang seimbang,” ujarnya.

Manajemen hotel menawarkan paket All You Can Eat Iftar Buffet dengan harga Rp199.000 net per orang.

Selain itu, tersedia pula promo “Buy 10 Get 1 Free” yang ditujukan bagi tamu yang ingin menggelar acara buka puasa bersama dalam jumlah besar, baik keluarga maupun korporasi.