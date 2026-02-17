JPNN.com

Simfoni Imlek 2577 Kongzili di KRB, Hadirkan Barongsai, Bazar Kuliner, hingga Program Valentine

Selasa, 17 Februari 2026 – 19:00 WIB
Potret penampilang Barongsai di Kebun Raya Bogor. Foto: Source for JPNN

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Kebun Raya Bogor (KRB) menghadirkan rangkaian acara bertajuk Simfoni Imlek Kebun Raya untuk menyambut Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili.

Kegiatan ini berlangsung mulai Sabtu, 14 Februari 2026 hingga Selasa, 17 Februari 2026, dengan menghadirkan beragam pertunjukan seni, kuliner, edukasi, dan aktivitas keluarga di ruang terbuka hijau.

Program tersebut dirancang sebagai ruang berkumpul lintas budaya yang menghadirkan suasana hangat dan inklusif bagi keluarga maupun komunitas.

Melalui konsep perayaan yang memadukan seni dan edukasi, pengunjung diajak merayakan kebersamaan sebelum memasuki bulan puasa.

Selama periode acara, pengunjung akan merasakan nuansa khas Imlek melalui dekorasi lampion merah yang menghiasi sejumlah sudut taman.

Sejumlah staf juga mengenakan atribut bernuansa Tionghoa sebagai bagian dari penguatan atmosfer perayaan. Instalasi visual tematik turut dihadirkan untuk memperkaya pengalaman interaktif yang ramah keluarga.

Bazar dan Festival Kuliner

Selain dekorasi tematik, Kebun Raya Bogor juga menggelar Bazar Kebun Raya di Taman Reinwardt pada 14–17 Februari 2026, pukul 08.00–16.00 WIB.

