Kapolres Pastikan Perayaan Imlek di Depok Aman dan Kondusif

jabar.jpnn.com, DEPOK - Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Abdul Waras meninjau perayaan ibadah Tahun Baru Imlek 2026 di sejumlah Klenteng di Kota Depok, pada Selasa (17/2).

Kapolres meninjau pelaksanaan Imlek di Kong Miao Genta Kebajikan Pancoran Mas, Vihara Gayatri Tapos, dan Lintang Semangat Genta Rohani Cilodong.

Peninjauan ini dilakukan, untuk memastikan ibadah perayaan berjalan aman dan kondusif.

“Alhamdulillah sejauh ini sesuai dengan pantauan kami dari beberapa klenteng yang kami cek, baik itu dari segi pengamanannya sudah dilakukan dengan baik dan juga dari segi perayaan, saudara-saudara kami yang melaksanakan ibadah Imlek berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan semua masyarakat,” ucapnya.

Dirinya menuturkan, anggota gabungan telah diketahkan untuk melakukan pengamanan sejak kemarin sore.

Hal ini, merupakan bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat yang merayakan Imlek.

“Pengamanan yang kami terjunkakan dari personil gabungan TNI Polri ada 176, mulai dari kemarin ada 6 titik yang kami lakukan pengamanan,” ujarnya.

Terkait titik rawan, Abdul Waras menuturkan tidak ada yang diprioritaskan, semua pengamanan sama.