EIGER Adventure Salurkan 1.000 Pakaian bagi Penyintas Longsor di Cisarua, Bandung Barat

jabar.jpnn.com, BANDUNG BARAT - Bencana longsor yang melanda Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, menimbulkan duka mendalam dengan adanya korban jiwa, serta memaksa ratusan keluarga mengungsi dan kehilangan tempat tinggal. Para penyintas kini menghadapi kondisi lingkungan yang belum stabil dan cuaca yang tidak menentu.

Di tengah situasi darurat ini, pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih, layanan kesehatan, hingga pakaian hangat menjadi sangat mendesak, terutama mengingat suhu dingin di area pengungsian.

Sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial, EIGER Adventure melalui kampanye EIGER Share menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa perlengkapan pakaian bagi para Korban bencana longsor di Desa Pasirlangu. Bantuan tersebut diterima langsung oleh Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail bersama Kapolres Cimahi AKBP Niko Nurullah Adi Putra di Kantor Desa Pasirlangu.

Baca Juga: Polisi Ungkap Motif Penganiayaan Pelajar Hingga Tewas di Sukahaji Bandung

Bantuan yang diserahkan terdiri dari 1.000 potong pakaian, meliputi jaket, pakaian hangat, kaos, celana, serta perlengkapan pendukung lainnya. Seluruh bantuan diperuntukkan bagi para pengungsi yang saat ini masih berada di posko pengungsian Desa Pasirlangu.

Program ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan EIGER Adventure, yang terdiri dari PT Eigerindo Multi Produk Industri, PT Karunia Integrasi Niaga Dinamis, dan PT Eiger Ekowisata Nusantara, untuk senantiasa hadir dan berkontribusi nyata bagi masyarakat, terutama di saat-saat paling sulit. Semangat “Do Good, Do Better” menjadi pengingat bahwa kepedulian perlu diwujudkan melalui aksi nyata yang berdampak.

Direktur PT Eigerindo Multi Produk Industri, Imanuel Wirajaya, yang mewakili EIGER Adventure, menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan wujud komitmen EIGER untuk bergerak bersama masyarakat dalam menghadapi situasi darurat akibat bencana.

Baca Juga: 60 Masjid dan Musala Muhammadiyah di Kota Depok Siap Laksanakan Tarawih Malam Ini

“Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban para pengungsi dan membantu mereka tetap hangat serta nyaman selama masa pemulihan,” ujar Imanuel Wirajaya dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Selasa (17/2/2026).

Sementara itu, Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail menyampaikan apresiasi atas kepedulian dan respons cepat yang diberikan oleh EIGER Adventure kepada masyarakat terdampak.