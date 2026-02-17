60 Masjid dan Musala Muhammadiyah di Kota Depok Siap Laksanakan Tarawih Malam Ini

jabar.jpnn.com, DEPOK - Muhammadiyah telah menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026.

Dengan ketetapan tersebut, ribuan jemaah Muhammadiyah dijadwalkan melaksanakan salat tarawih perdana pada Selasa (17/2) malam.

Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Depok, Ali Wartadinata, mengatakan keputusan awal Ramadan telah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

“Iya, insyaallah nanti malam sudah tarawih,” ujar Ali saat dihubungi JPNN.com pada Selasa (17/2).

Ia menjelaskan terdapat sekitar 60 masjid dan musala di Kota Depok yang akan menyelenggarakan salat tarawih malam ini.

“Ada 60 masjid dan musala,” ungkapnya.

Menurut Ali, jumlah tersebut tersebar di sejumlah struktur organisasi Muhammadiyah di tingkat bawah.

Perinciannya, 48 Pimpinan Ranting Muhammadiyah dan 8 Pimpinan Cabang Muhammadiyah di Kota Depok.