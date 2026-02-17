Gegara Hal Ini, Revitalisasi Jembatan Otista Jadi Bahan Omongan Warga

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Revitalisasi Jembatan Otto Iskandardinata atau Jembatan Otista kembali menjadi sorotan publik.

Di balik peresmian yang dilakukan Presiden Joko Widodo pada 19 Desember 2023, muncul pertanyaan mengenai perincian anggaran proyek serta proses pembebasan lahan yang terdampak pembangunan.

Sejumlah angka beredar di ruang publik terkait nilai proyek tersebut. Ada yang menyebut nilai kontrak lelang berada pada kisaran Rp49 miliar hingga Rp52 miliar.

Presiden dalam sambutannya saat peresmian menyampaikan angka sekitar Rp50 miliar.

Sementara itu, terdapat pula informasi mengenai dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang disebut mencapai Rp101 miliar.

Perbedaan angka tersebut dinilai perlu dijelaskan secara komprehensif kepada masyarakat.

Publik mempertanyakan pemisahan komponen anggaran, mulai dari biaya konstruksi utama jembatan, pembebasan lahan, penataan kawasan sekitar, hingga alokasi untuk mitigasi sosial bagi warga terdampak.

Ketua komunitas Bogoh Bumi Sunda (BBS), Supendy, mengatakan hingga kini belum terdapat pemaparan rinci dalam satu dokumen atau forum terbuka yang menjelaskan komposisi anggaran secara menyeluruh.