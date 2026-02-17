Harga Emas dan Perak Hari Ini 17 Februari 2026: Logam Mulia 1 Gram Tembus Rp2,92 Juta

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Senin, 17 Februari 2026, tercatat berada di level Rp2.918.000 untuk ukuran 1 gram sebelum pajak.

Sementara itu, harga setelah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) 0,25 persen menjadi Rp2.925.295.

Dilansir dari laman logammulia.com, harga emas tersedia dalam berbagai pilihan berat, termasuk seri khusus seperti Gift Series, Selamat Idul Fitri, Imlek, serta Batik Seri III.

Berikut daftar lengkap harga emas batangan per 17 Februari 2026:

Emas Batangan

0,5 gram

Harga dasar: Rp1.509.000

Harga + PPh 0,25%: Rp1.512.773