Harga Emas dan Perak Hari Ini 17 Februari 2026: Logam Mulia 1 Gram Tembus Rp2,92 Juta
Selasa, 17 Februari 2026 – 10:00 WIB
jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Senin, 17 Februari 2026, tercatat berada di level Rp2.918.000 untuk ukuran 1 gram sebelum pajak.
Sementara itu, harga setelah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) 0,25 persen menjadi Rp2.925.295.
Dilansir dari laman logammulia.com, harga emas tersedia dalam berbagai pilihan berat, termasuk seri khusus seperti Gift Series, Selamat Idul Fitri, Imlek, serta Batik Seri III.
Berikut daftar lengkap harga emas batangan per 17 Februari 2026:
Emas Batangan
0,5 gram
Harga dasar: Rp1.509.000
Harga + PPh 0,25%: Rp1.512.773
Berikut ini daftar lengkap harga terbaru logam mulia, logam perak hingga beragam produk emas dan perak batangan lainnya, lengkap! Harap Disimak ya!
