JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Sambut Tahun Baru Imlek, Margocity Hadirkan Pertunjukan Barongsai hingga Pesta Kembang Api

Sambut Tahun Baru Imlek, Margocity Hadirkan Pertunjukan Barongsai hingga Pesta Kembang Api

Selasa, 17 Februari 2026 – 09:00 WIB
Sambut Tahun Baru Imlek, Margocity Hadirkan Pertunjukan Barongsai hingga Pesta Kembang Api - JPNN.com Jabar
Pesta kembang api yang digelar Margocity. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Sambut Tahun Baru Imlek ribuan warga padati Margocity untuk menyaksikan pertunjukan kembang api, yang digelar pada Senin (16/2) malam.

Mengusung tema “Celebrate The Lunar New Year of Fire Horse,” Margocity menegaskan komitmennya dalam menghadirkan pengalaman budaya yang bernilai, relevan, dan inklusif melalui hiburan, dekorasi tematik, program belanja, serta festival kuliner bagi keluarga dan masyarakat luas.

Sebanyak 110.000 tembakan kembang api menghiasi langit Margonda, hingga menyedot perhatian ribuan warga yang hadir.

Baca Juga:

Manager Marketing Communication Margo City, Indra Hedy Lesmana mengatakan, pesta kembang api ini digelar khusus untuk merayakan Imlek 2026.

Dirinya menyebut, ini merupakan pertama kalinya Margocity menggelar pesta kembang api pada momen Imlek.

“Pertama kalinya Margocity mengadakan pesta kembang api di momen Tahun Baru Imlek, dengan durasi 10 menit, dengan total sekitar 110.000 tembakan,” ucapnya.

Baca Juga:

Indra juga menyebut, bahwa ini merupakan event kembang api terbesar di Kota Depok.

“Biasanya kami menggelar pesta kembang api pada malam tahun baru, tetapi kali ini kami membuat yang berbeda, yakni pada perayaan Imlek. ni merupakan event kembang api terbesar di Depok,” ungkapnya.

Sambut Tahun Baru Imlek, Margocity Depok hadirkan pertunjukan barongsai dan pesta kembang api dengan 110.000 tembakan selama 10 menit
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   kota depok imlek pesta kembang api margocity depok pertunjukan barongsai pertunjukan kembang api tahun baru imlek

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU