Sambut Tahun Baru Imlek, Margocity Hadirkan Pertunjukan Barongsai hingga Pesta Kembang Api

jabar.jpnn.com, DEPOK - Sambut Tahun Baru Imlek ribuan warga padati Margocity untuk menyaksikan pertunjukan kembang api, yang digelar pada Senin (16/2) malam.

Mengusung tema “Celebrate The Lunar New Year of Fire Horse,” Margocity menegaskan komitmennya dalam menghadirkan pengalaman budaya yang bernilai, relevan, dan inklusif melalui hiburan, dekorasi tematik, program belanja, serta festival kuliner bagi keluarga dan masyarakat luas.

Sebanyak 110.000 tembakan kembang api menghiasi langit Margonda, hingga menyedot perhatian ribuan warga yang hadir.

Manager Marketing Communication Margo City, Indra Hedy Lesmana mengatakan, pesta kembang api ini digelar khusus untuk merayakan Imlek 2026.

Dirinya menyebut, ini merupakan pertama kalinya Margocity menggelar pesta kembang api pada momen Imlek.

“Pertama kalinya Margocity mengadakan pesta kembang api di momen Tahun Baru Imlek, dengan durasi 10 menit, dengan total sekitar 110.000 tembakan,” ucapnya.

Indra juga menyebut, bahwa ini merupakan event kembang api terbesar di Kota Depok.

“Biasanya kami menggelar pesta kembang api pada malam tahun baru, tetapi kali ini kami membuat yang berbeda, yakni pada perayaan Imlek. ni merupakan event kembang api terbesar di Depok,” ungkapnya.