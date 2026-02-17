Prakiraan Cuaca Jabar dan Jabodetabek 17 Februari 2026: Waspada Hujan Lebat Disertai Kilat dan Angin Kencang!

jabar.jpnn.com, BOGOR - Prakiraan cuaca wilayah Jawa Barat pada Selasa, 17 Februari 2026, menunjukkan potensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sejumlah daerah.

Masyarakat diimbau untuk mewaspadai kemungkinan hujan yang disertai kilat atau petir serta angin kencang, terutama pada siang hingga menjelang malam hari.

Pada pagi hari pukul 07.00–13.00 WIB, kondisi cuaca secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Namun, menjelang siang terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten dan Kota Sukabumi, serta Kabupaten Cianjur.

Memasuki siang dan sore hari pukul 13.00–19.00 WIB, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, serta Kabupaten Pangandaran.

Sementara itu, hujan ringan hingga sedang juga berpotensi terjadi di Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Indramayu, Kota Cimahi, serta Kabupaten dan Kota Bandung.

Pada malam hari pukul 19.00–01.00 WIB, cuaca diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Potensi hujan ringan masih terdapat di sebagian wilayah Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran.