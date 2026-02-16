Garda Mawar Berikan Beasiswa Sarjana untuk 11 Anak Yatim Korban Longsor Bandung Barat

jabar.jpnn.com, BANDUNG BARAT - Komunitas pencinta motor Garda Mawar melalui Yayasan Suyoto memberikan beasiswa pendidikan hingga jenjang sarjana kepada 11 anak yatim korban longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat.

Penyerahan beasiswa dilakukan di Travellers Inn, Jalan Aria Jipang, Bandung, Minggu (15/2/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri pengurus komunitas serta Kepala SMP Al Ma’arif Nur Hidayah, Dede Lili Sudarsono.

Baca Juga: Walkot Farhan Pastikan SMAN 1 Bandung Bukan Cagar Budaya

Sekolah tersebut menjadi tempat para siswa penerima beasiswa menempuh pendidikan.

Dede menyampaikan apresiasi atas bantuan yang diberikan. Menurut dia, dukungan tersebut sangat dibutuhkan agar para siswa dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

“Kami berterima kasih atas perhatian terhadap masa depan anak-anak kami,” ujar Dede, Senin (16/2/2026).

Ia menjelaskan, SMP Al Ma’arif Nur Hidayah memiliki 170 siswa dan berjarak sekitar satu kilometer dari lokasi longsor. Sebagian siswa merupakan keluarga korban bencana.

Dari 11 penerima beasiswa, beberapa di antaranya kehilangan kedua orang tua, sementara lainnya kehilangan salah satu orang tua.