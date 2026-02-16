Eka Hospital MT Haryono Resmikan AF Clinic, Hadirkan Layanan Aritmia Berstandar Internasional

jabar.jpnn.com, JAKARTA - Eka Hospital MT Haryono secara resmi membuka Klinik Atrial Fibrilasi (AF Clinic) sebagai pusat layanan terpadu untuk diagnosis dan penanganan gangguan irama jantung (aritmia), khususnya atrial fibrilasi (AF).

Peresmian dilakukan pada Jumat (13/2) sebagai bagian dari komitmen rumah sakit dalam menghadirkan layanan kardiovaskular berstandar internasional.

AF Clinic dirancang sebagai layanan khusus untuk menangani berbagai jenis aritmia, terutama atrial fibrilasi yang merupakan salah satu gangguan irama jantung paling umum terjadi.

Kondisi ini dapat meningkatkan risiko komplikasi serius seperti stroke, gagal jantung, serta penurunan kualitas hidup apabila tidak ditangani secara tepat.

Layanan Komprehensif dan Multidisiplin

Klinik ini menyediakan layanan konsultasi dan evaluasi menyeluruh terhadap gangguan irama jantung, termasuk pemeriksaan penunjang seperti:

Baca Juga: Mengintip Keseruan Latihan Pemain Barongsai Jelang Imlek

Elektrokardiogram (EKG),

Holter monitoring,

Studi elektrofisiologi.

Selain itu, tersedia tindakan intervensi seperti ablasi kateter serta edukasi dan pemantauan berkelanjutan guna mencegah kekambuhan dan komplikasi.

Pendekatan multidisiplin diterapkan untuk meningkatkan keselamatan pasien sekaligus mengoptimalkan kualitas hidup.