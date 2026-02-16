Epson Paparkan Roadmap 2026, Fokus Inovasi Ramah Lingkungan dan Solusi B2B

jabar.jpnn.com, BOGOR - Perusahaan teknologi global, Epson, memaparkan peta jalan (roadmap) dan arah strategi bisnis untuk tahun 2026 dalam rangkaian Media Gathering 2025 yang dipadukan dengan Focus Group Discussion (FGD) di Bangkok, Thailand.

Dalam forum yang dihadiri perwakilan media dari berbagai provinsi di Indonesia tersebut, Epson menegaskan komitmennya untuk memimpin pasar melalui inovasi teknologi yang efisien, ramah lingkungan, dan berorientasi pada sektor Business-to-Business (B2B).

Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga wadah strategis untuk menyelaraskan visi perusahaan dengan perkembangan kebutuhan industri di Indonesia, khususnya dalam menghadapi dinamika pasar global yang semakin kompetitif.

Fokus Teknologi Hemat Energi dan Berkelanjutan

Jajaran pimpinan Epson menekankan bahwa tahun 2026 akan menjadi tonggak penting dalam memperluas adopsi teknologi cetak hemat energi.

Langkah tersebut diambil sebagai respons terhadap meningkatnya kesadaran pasar terhadap pentingnya solusi teknologi berkelanjutan.

Menurut manajemen, performa tinggi tidak harus mengorbankan kelestarian lingkungan. Epson berkomitmen menghadirkan solusi yang tidak hanya unggul dari sisi produktivitas, tetapi juga mendukung efisiensi operasional dan pengurangan jejak karbon di berbagai sektor industri.

“Performa tinggi tidak harus mengorbankan kelestarian lingkungan,” demikian disampaikan dalam sesi pemaparan strategi perusahaan.