JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Mengintip Keseruan Latihan Pemain Barongsai Jelang Imlek

Mengintip Keseruan Latihan Pemain Barongsai Jelang Imlek

Senin, 16 Februari 2026 – 16:00 WIB
Mengintip Keseruan Latihan Pemain Barongsai Jelang Imlek - JPNN.com Jabar
Potret latihan barongsai di Sasana Liong dan Barongsai Kung Chiao dan Wushu Genta Suci, Kota Depok. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Menjelang perayaan Tahun Baru Imlek, para pemain barongsai di Kota Depok semakin giat berlatih demi menampilkan atraksi terbaik di hadapan masyarakat.

Di lokasi latihan yang berada di Jalan Raya Bogor, dua pemain tampak kompak memerankan satu tubuh barongsai.

Satu orang bertugas sebagai kepala, sementara lainnya menjadi ekor. Kekompakan menjadi kunci utama, karena setiap gerakan harus selaras dengan irama musik pengiring.

Baca Juga:

Lompatan yang energik dan gerakan yang harmonis menjadi bagian penting dalam pertunjukan.

Latihan rutin yang dilakukan membuat para pemain semakin padu dalam menggerakkan tubuh dan langkah kaki.

Ketua Sasana Lion dan Barongsai Kung Chiao dan Wushu Genta Suci, Herry Siswanti, mengatakan latihan dilakukan secara konsisten, baik pada hari biasa maupun menjelang Imlek.

Baca Juga:

“Mereka latihan itu rutin, baik hari-hari biasa maupun menjelang Imlek,” ujar Herry di lokasi latihan.

Berdiri Sejak 1970

Menjelang Imlek, para pemain barongsai semakin giat berlatih untuk memberikan penampilan terbaiknya
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   kota depok perayaan imlek barongsai tahun baru imlek atraksi barongsai FOBI Depok sasana lion dance Depok imlek

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU