Mengintip Keseruan Latihan Pemain Barongsai Jelang Imlek

jabar.jpnn.com, DEPOK - Menjelang perayaan Tahun Baru Imlek, para pemain barongsai di Kota Depok semakin giat berlatih demi menampilkan atraksi terbaik di hadapan masyarakat.

Di lokasi latihan yang berada di Jalan Raya Bogor, dua pemain tampak kompak memerankan satu tubuh barongsai.

Satu orang bertugas sebagai kepala, sementara lainnya menjadi ekor. Kekompakan menjadi kunci utama, karena setiap gerakan harus selaras dengan irama musik pengiring.

Lompatan yang energik dan gerakan yang harmonis menjadi bagian penting dalam pertunjukan.

Latihan rutin yang dilakukan membuat para pemain semakin padu dalam menggerakkan tubuh dan langkah kaki.

Ketua Sasana Lion dan Barongsai Kung Chiao dan Wushu Genta Suci, Herry Siswanti, mengatakan latihan dilakukan secara konsisten, baik pada hari biasa maupun menjelang Imlek.

“Mereka latihan itu rutin, baik hari-hari biasa maupun menjelang Imlek,” ujar Herry di lokasi latihan.

Berdiri Sejak 1970