Kecelakaan Truk Kontainer di Karawang Tewaskan 3 Orang, Polisi Amankan Sopir dan Periksa Saksi

Senin, 16 Februari 2026 – 15:00 WIB
Petugas saat evakuasi mobil sedan dan truk kontainer yang terlibat kecelakaan di Karawang. ANTARA/HO-Polres Karawang

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan truk kontainer dan mobil sedan terjadi di Jalan Raya Tanggul Rawagabus, Desa Kondangjaya, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Minggu (15/2) malam.

Peristiwa tersebut mengakibatkan tiga orang meninggal dunia dan tiga lainnya mengalami luka berat.

Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Karawang, Sudirianto, mengatakan kecelakaan melibatkan truk kontainer bernomor polisi B 9107 UEI dan mobil sedan Toyota Corolla bernomor polisi T 1275 KN.

“Kami turut berduka. Peristiwa ini mengakibatkan tiga orang meninggal dunia dan tiga orang lainnya mengalami luka berat,” ujar Sudirianto di Karawang, Senin (16/2).

Kronologi Kejadian

Berdasarkan keterangan kepolisian, kecelakaan bermula saat truk trailer melaju di jalan beton yang lurus tetapi menurun.

Diduga karena kurangnya kewaspadaan terhadap arus lalu lintas di depannya, pengemudi truk kehilangan kendali.

Truk kemudian miring dan menimpa mobil sedan Toyota Corolla yang datang dari arah berlawanan hingga kendaraan tersebut ringsek berat.

3 orang tewas dan 3 lainnya luka berat akibat Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan truk kontainer dan mobil sedan terjadi di Jalan Raya Tanggul Rawagabus
