Muhammadiyah Mulai Puasa 18 Februari 2026, Tarawih Digelar Besok Malam

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Warga Muhammadiyah di Jawa Barat dipastikan mulai menjalani puasa Ramadan 1447 Hijriah pada Rabu (18/2/2026). Umat muslim Muhammadiyah pun akan menjalankan salat tarawih pada 17 Februari 2026.

Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PMW) Jabar Iu Rusliana mengatakan, keputusan ini berdasarkan Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 2/MLM/I.0/E/2025 serta penjelasan Majelis Tarjih dan Tajdid Nomor 01/MLM/I.1/B/2025.

"Saya mengajak semua warga Muhammadiyah di Jawa Barat dan di seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia yang sesuai, mengajak insyaallah besok malam sudah melakukan qiyamul lail (Tarawih)," kata Rusliana saat dikonfirmasi, Senin (16/2/2026).

Rusliana menyampaikan, seluruh masjid Muhammadiyah sudah mempersiapkan untuk gelaran Ramadan pada tahun ini, termasuk untuk takjil atau buka puasa.

"Insyaallah mulai tanggal 18 Februari kami melaksanakan ibadah saum persiapan sudah dilakukan insyaallah di masjid-masjid Muhammadiyah nanti nanti akan tersedia takjil gratis ya, itu adalah sesuatu yang rutin ya dilaksanakan," jelasnya.

Masjid Muhammadiyah juga sudah mempersiapkan jadwal para penceramah hingga panduan berbagai kegiatan selama Ramadan tahun ini.

"Kemudian juga kami tentu mempersiapkan seluruh daya dukung fasilitas ibadah. Ya, tadi qiyamul lail bisa selesai isya, insyaallah para penceramah, imam sudah disiapkan, kami juga sudah menghimbau sebagaimana panduan tarjih," ucap Rusliana.

Persiapan yang dilakukan untuk menyambut Ramadan tahun ini sudah dilakukan PMW Jawa Barat sejak jauh-jauh hari. Seperti kebersihan di Masjid Al-Muhajirin di Kota Bandung yang merupakan pusat organisasi Muhammadiyah di Jawa Barat.