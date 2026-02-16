Indosat Gaspol 5G di Bandung, 879 Site Siap Dongkrak UMKM dan Ekonomi Digital
jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) makin serius menggarap Bandung sebagai kota strategis pengembangan jaringan 5G.
Lewat ajang The Unstoppable Alvolusi5G Run di Kiara Artha Park, operator seluler itu menegaskan komitmennya menghadirkan konektivitas cepat sekaligus mendorong digitalisasi UMKM lokal.
Tak sekadar event lari, momentum ini juga ditandai penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan pelaku UMKM Bandung untuk memperkuat transformasi digital berbasis konektivitas andal.
EVP-Head of Circle Jakarta Raya IOH Swandi Tjia, mengatakan pihaknya ingin memastikan jaringan Indosat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
"Melalui AIvolusi5G Run ini, kami ingin menunjukkan bahwa jaringan Indosat siap memberikan pengalaman konektivitas yang cepat, stabil, dan andal bagi masyarakat Bandung. Kami juga berkomitmen memberdayakan UMKM agar mampu memperluas peluang usaha melalui konektivitas digital," kata Swandi dalam keterangannya, Senin (16/2/2026).
Bandung dipilih bukan tanpa alasan. Sebagai pusat ekonomi kreatif dengan aktivitas digital tinggi, kota ini menjadi salah satu fokus ekspansi jaringan Indosat di Jawa Barat.
Baca Juga:
Saat ini, Indosat telah mengoperasikan 879 site di wilayah Jabar, termasuk peningkatan kapasitas di sejumlah titik yang mendukung teknologi generasi terbaru.
Layanan 5G Indosat sudah bisa dirasakan di berbagai lokasi strategis seperti, Alun-Alun Kota Bandung, kawasan Braga, Summarecon Bandung, Paskal 23, Paris van Java, Institut Teknologi Bandung (ITB), Gedung Sate, Kawasan Dago dan pusat aktivitas masyarakat lainnya.
Indosat Ooredoo Hutchison perkuat jaringan 5G di Bandung, dukung UMKM digital dengan MoU, dan hadirkan pengalaman konektivitas cepat, stabil, dan andal.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News