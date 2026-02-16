JIP Semarakkan Hari Pers Nasional 2026 di Depok, Gelar Fun Fishing dan Donasi 100 Pohon Produktif

jabar.jpnn.com, DEPOK - Kemeriahan peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang digelar Jurnalis Indonesia Peduli (JIP) berlangsung meriah di Kolam Pemancingan Adhiraja Deluna, Kota Depok.

Kegiatan fun fishing menjadi salah satu rangkaian acara yang mempererat sinergi antara jurnalis, pemerintah dan swasta.

Meski sempat diguyur hujan, para peserta yang terdiri atas jurnalis serta perwakilan instansi pemerintah dan swasta tetap antusias mengikuti kegiatan hingga selesai.

Ketua Pelaksana HPN 2026 JIP, Tri Julianti, mengatakan bahwa fun fishing merupakan bagian dari rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati HPN yang diperingati setiap 9 Februari.

“Kegiatan yang kami lakukan bukan hanya perayaan, tetapi juga yang dapat memberikan dampak nyata. Sebelum fun fishing, kami mengumpulkan pelaku UMKM untuk mendapatkan pemahaman mengenai manajemen usaha serta mengoptimalkan media sosial untuk berjualan,” ujar Tri.

Sebelumnya, JIP telah menggelar pelatihan kewirausahaan dan optimalisasi media sosial bagi puluhan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Depok.

Pada kegiatan fun fishing, panitia menurunkan sekitar dua kuintal ikan ke kolam pemancingan yang diikuti sekitar 40 peserta.

Kegiatan tersebut bertujuan mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat sinergi antara jurnalis dan mitra kerja dalam proses peliputan sehari-hari.