Polres Garut Tingkatkan Patroli Pengamanan Jelang Ramadan
jabar.jpnn.com, GARUT - Polres Garut meningkatkan patroli pengamanan di wilayah perkotaan yang menjadi pusat keramaian masyarakat guna menjaga ketertiban dan kenyamanan menjelang Ramadan di Kabupaten Garut, Jawa Barat.
Kepala Seksi Humas Polres Garut, Susilo Adhi, mengatakan jajaran Polres Garut melaksanakan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
“Jajaran Polres Garut melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat,” ujar Susilo.
Patroli di Jam Rawan
Ia menuturkan patroli pengamanan difokuskan pada jam rawan gangguan keamanan, seperti malam hingga dini hari, serta tetap dilakukan pada siang hari.
Patroli yang digelar pada Sabtu (14/2) malam hingga Minggu dini hari menyasar sejumlah lokasi yang disinyalir rawan terjadi gangguan keamanan, seperti balap liar, premanisme, dan peredaran minuman keras.
“Ini bagian dari upaya cipta kondisi kamtibmas guna memastikan masyarakat dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman, khususnya saat malam akhir pekan,” katanya.
Libatkan 422 Personel Gabungan
Polres Garut meningkatkan patroli pengamanan di wilayah perkotaan dan pusat keramaian guna menjaga ketertiban dan kenyamanan menjelang Ramadan
