JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Polres Garut Tingkatkan Patroli Pengamanan Jelang Ramadan

Polres Garut Tingkatkan Patroli Pengamanan Jelang Ramadan

Senin, 16 Februari 2026 – 12:00 WIB
Polres Garut Tingkatkan Patroli Pengamanan Jelang Ramadan - JPNN.com Jabar
Ilustrasi razia. Foto: Source for JPNN

jabar.jpnn.com, GARUT - Polres Garut meningkatkan patroli pengamanan di wilayah perkotaan yang menjadi pusat keramaian masyarakat guna menjaga ketertiban dan kenyamanan menjelang Ramadan di Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Kepala Seksi Humas Polres Garut, Susilo Adhi, mengatakan jajaran Polres Garut melaksanakan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

“Jajaran Polres Garut melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat,” ujar Susilo.

Baca Juga:

Patroli di Jam Rawan

Ia menuturkan patroli pengamanan difokuskan pada jam rawan gangguan keamanan, seperti malam hingga dini hari, serta tetap dilakukan pada siang hari.

Patroli yang digelar pada Sabtu (14/2) malam hingga Minggu dini hari menyasar sejumlah lokasi yang disinyalir rawan terjadi gangguan keamanan, seperti balap liar, premanisme, dan peredaran minuman keras.

Baca Juga:

“Ini bagian dari upaya cipta kondisi kamtibmas guna memastikan masyarakat dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman, khususnya saat malam akhir pekan,” katanya.

Libatkan 422 Personel Gabungan

Polres Garut meningkatkan patroli pengamanan di wilayah perkotaan dan pusat keramaian guna menjaga ketertiban dan kenyamanan menjelang Ramadan
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   patroli jelang Ramadan polres garut operasi KRYD operasi kamtibmas balap liar razia miras kabupaten garut ramadan bulan suci ramadan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU