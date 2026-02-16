BGN Ubah Skema Menu MBG Selama Ramadan, Prioritaskan Pangan Tahan Lama

jabar.jpnn.com, DEPOK - Badan Gizi Nasional (BGN) akan mengubah skema menu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama Ramadan 1447 Hijriah atau 2026 Masehi.

Penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan penerima manfaat yang menjalankan ibadah puasa.

Koordinator Wilayah (Korwil) BGN Kota Depok, Rakha Pratama, mengatakan bahwa menu yang disiapkan selama ramadan lebih banyak berupa pangan tahan lama.

Jenis makanan tersebut antara lain kurma, telur rebus, susu, serta berbagai pangan lokal bergizi.

“Bagi penerima manfaat yang menjalankan ibadah puasa, makanan diberikan dalam bentuk paket makanan kemasan sehat agar dapat dikonsumsi saat berbuka puasa,” ujar Rakha.

Rakha menjelaskan, untuk kelompok prioritas seperti ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita usia 6 hingga 59 bulan, pendistribusian dilakukan dalam bentuk menu siap santap.

Distribusi diberikan setiap hari Senin dan Kamis melalui posyandu atau titik kumpul yang telah disepakati bersama masyarakat setempat.

Adapun untuk wilayah dengan mayoritas penerima manfaat yang tidak menjalankan ibadah puasa, pendistribusian program MBG tetap dilaksanakan sesuai jadwal normal dengan menu reguler.