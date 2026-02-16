Update Harga Emas dan Perak Hari Ini Senin 16 Februari 2026, Logam Mulia 1 Gram Tembus Hampir Rp3 Juta

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Senin (16/2/2026) terus mengalami pergerakan harga.

Dikutip dari laman logammulia.com, harga emas batangan ukuran 1 gram dibanderol Rp2.940.000 atau Rp2.947.350 setelah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen.

Kenaikan harga juga terlihat pada sejumlah pecahan lainnya, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.

Selain emas reguler, tersedia pula seri khusus seperti Gift Series, Selamat Idul Fitri, Imlek, serta Batik Seri III.

Berikut perincian lengkap harga emas batangan per 16 Februari 2026:

Emas Batangan

0,5 gram

Harga dasar: Rp1.520.000