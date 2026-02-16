JPNN.com

Senin, 16 Februari 2026 – 09:00 WIB
Prakiraan Cuaca Jabar dan Jabodetabek 16 Februari 2026: Hujan Ringan-Lebat, Waspada Kilat dan Angin Kencang - JPNN.com Jabar
Ilustrasi hujan deras disertai dengan petir. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Prakiraan cuaca wilayah Jawa Barat pada Senin, 16 Februari 2026, menunjukkan kondisi berawan sejak pagi hingga dini hari dengan potensi hujan ringan hingga lebat di sejumlah daerah.

Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang, terutama pada siang hingga menjelang malam hari.

Berdasarkan informasi resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), pada pagi hari pukul 07.00–13.00 WIB, cuaca di Jawa Barat umumnya berawan.

Hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kabupaten Karawang, Purwakarta, Subang, Cianjur, Sukabumi, Bandung, Sumedang, Cirebon, Majalengka, Kuningan, Garut, dan Ciamis.

Memasuki siang dan sore hari pukul 13.00–19.00 WIB, cuaca masih didominasi berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Jawa Barat.

Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat diprakirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Kuningan.

Pada malam hari pukul 19.00–01.00 WIB, cuaca berawan dengan potensi hujan ringan di sebagian besar wilayah Jawa Barat.

Adapun pada dini hari pukul 01.00–07.00 WIB, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor.

Berikut ini prakiraan cuaca sejumlah wilayah di Jabodetabek dan Jawa Barat berdasarkan penjelasan resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
