Bandung Diserbu Wisatawan saat Imlek, Lalin Tol Padaleunyi Naik 8,55 Persen

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Kota Bandung kebanjiran wisatawan saat libur panjang Tahun Baru Imlek 2026. Tercatat seratusan ribu kendaraan dari luar daerah masuk ke Kota Bandung melalui Ruas Tol Padaleunyi.

Berdasarkan catatan Jasamarga hingga Minggu (15/2/2026) pukul 14.00 WIB, 54.954 kendaraan yang masuk ke Kota Bandung via GT Pasteur dengan rincian 39.954 kendaraan hingga Sabtu (14/2) pukul 23.59 WIB dan 15.000 kendaraan hingga Minggu siang.

"Volume lalu lintas transaksi yang menuju Kota Bandung melalui GT Pasteur tercatat 39.954 kendaraan atau naik sebesar 6,07% dibanding lalu lintas normal sebanyak 37.666 kendaraan," kata SGM Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division, Widiyatmiko Nursejati, dalam keterangannya.

"Sementara volume lalu lintas transaksi GT Pasteur (masuk) meninggalkan Kota Bandung tercatat 33.750 atau naik sebesar 5,73% dari lalin normal sebanyak 31.920," sambungnya.

Selain GT Pasteur, peningkatan volume kendaraan juga terjadi di GT Cileunyi.

Tercatat ada 32.073 kendaraan menuju Bandung meninggalkan wilayah Rancaekek, Garut dan sekitarnya melalui GT Cileunyi atau meningkat sebesar 4,79% dari normalnya sebanyak 30.607 kendaraan.

"Sedangkan volume lalu lintas transaksi dari arah sebaliknya atau yang menuju Rancaekek, Garut dan sekitarnya melalui GT Cileunyi. tercatat 44.847 kendaraan atau naik 16,27% dibanding lalu lintas normal sebanyak 38.573 kendaraan," ungkapnya.

Secara keseluruhan, hingga saat ini ada 150.624 kendaraan yang melintasi ruas Tol Padaleunyi menuju Kota Bandung di momen libur panjang Tahun Baru Imlek kali ini.