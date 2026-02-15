Bukan Sekadar Manis, Dubai Chewy Cookie di Bandung Ini Punya Tekstur Nagih

JPNN.com

Minggu, 15 Februari 2026 – 20:00 WIB
Dessert 'Dubai Chewy Cookie' ala Umanari Bakery & Coffee di Kota Bandung. Foto: sources for JPNN

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Gelombang tren Dubai Chewy Cookie yang berawal dari Korea Selatan, kini melanda tanah air hingga akhirnya sampai di Bandung.

Beberapa gerai bakery berusaha menghadirkan cita rasa terbaiknya untuk menghadirkan dessert viral ini ke hadapan para penikmat kuliner.

Salah satunya, Umanari Bakery and Coffee yang berlokasi di Jalan Naripan No. 36, Kota Bandung.

Dikenal dengan aneka pilihan pastry artisan, bakery premium, serta ragam menu signature bercita rasa lokal dan internasional, Umanari menghadirkan lebih dari sekadar tempat menikmati hidangan.

Berbeda dengan Dubai Chocolate berupa cokelat batangan berisi krim pistachio dan tahini yang lebih dulu viral, Dubai Chewy Cookie tampil seperti marshmallow cokelat dengan bagian luar yang lembut dan lengket.

Tekstur luar Dubai Chewy Cookie ala Umanari menyerupai marshmallow, yang lembut dan kenyal.

Head Artisan Baker Umanari Winda Cahyadi mengatakan, cookie premium ini memiliki cita rasa buttery yang kaya.

"Umanari menggunakan premium spread pistachio dan real chop pistachio, untuk menyempurnakan tekstur Dubai Chewy Cookie yang dimiliki," kata Winda, dalam keterangannya, Minggu (15/2).

