Kebun Raya Bogor Masih Jadi Primadona Liburan dan Cucurak, Kunjungan Naik 15 Persen Jelang Ramadan

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Kebun Raya Bogor masih menjadi pilihan utama masyarakat untuk menghabiskan waktu liburan sekaligus melaksanakan tradisi cucurak menjelang ramadan.

General Manager Corporate Communication PT Mitra Natura Raya, Zaenal Arifin, mengatakan bahwa sejak Kamis (12/2) lalu sudah terlihat adanya pengunjung yang datang untuk melaksanakan cucurak, meskipun jumlahnya belum signifikan.

“Pantauan sejak Kamis kemarin, pengunjung yang datang untuk cucurak menjelang puasa memang sudah ada, tetapi belum banyak,” ujar Zaenal kepada JPNN.com pada Minggu (15/2).

Dia menyebutkan, terjadi peningkatan kunjungan sekitar 15 persen dibandingkan hari biasa (weekday).

Pada hari kerja, jumlah kunjungan reguler rata-rata mencapai 2.000 orang per hari.

Zaenal berharap dalam satu hingga dua hari menjelang ramadan, jumlah keluarga maupun komunitas yang datang untuk melaksanakan cucurak dapat meningkat.

Namun demikian, ia mengakui bahwa kondisi cuaca menjadi salah satu faktor penentu.

Menurutnya, curah hujan di Kota Bogor yang cukup tinggi dalam beberapa waktu terakhir berpengaruh terhadap tingkat kunjungan wisatawan ke Kebun Raya Bogor.